https://static.news.ru/photo/e676aa9a-271d-11ea-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Андрей Шурыгин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд поместил под домашний арест старшего дознавателя Домодедовской таможни Андрея Шурыгина, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Шурыгину меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на два месяца, то есть до 22 февраля, — огласила решение судья.

Перед этим прокурор высказался против заключения Шурыгина под стражу, ввиду малозначительной роли в преступлении. Заседание проходило в закрытом режиме. Мужчина обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК).

Сегодня же Басманный суд арестовал заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина и заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина, чьим сообщником, предположительно, был Андрей Шурыгин. Суд над Черкашиным проходил также в закрытом режиме.

Ранее NEWS.ru писал что во вторник, 24 декабря, Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали днём ранее, 23 декабря, и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностным положением, повлёкшее тяжкие последствия.