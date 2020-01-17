Тверской суд арестовал скрипачку Анастасию Чеботареву. Информацию об этом передаёт корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.
Суд постановил избрать Чеботарёвой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц 16 суток, то есть до 2 марта 2020 года, — огласила решение судья Мария Сизинцева.
Чеботарёвой ещё не предъявили обвинение. Она подозревается в крупном мошенничестве (ч.4 статьи 159 УК), а также в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.3 статьи 239 УК).
Чеботарёва находилась в розыске с августа 2016 года. Как следует из ходатайства следствия, она скрылась после того, как ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемая же утверждает, что не знала о розыске до января 2020 года, а потом сама пришла к следователям.
Женщина являлась женой основателя женой основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова. По версии следствия, участники секты работали на православных выставках, где собирали деньги на восстановление храмов и на помощь православным на юго-востоке Украины. Далее деньги использовались для нужд секты. Общая сумма преступного дохода составила 7,5 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, ранее в МВД сообщили о задержании в Москве семь сообщников основателя секты «бога Кузи». До этого была задержана Чеботарёва.
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