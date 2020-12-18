Расследовавшего перестрелку в «Москва-Сити» сотрудника СК арестовали

https://static.news.ru/photo/d1a06d06-4150-11eb-9668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд арестовал 18 декабря бывшего следователя СК России Левона Агаджаняна, который вёл дело о перестрелке в башне «Москва-Сити».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Агаджаняну меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 17 февраля 2021 года, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее стало известно, что Агаджаняна задержали в Москве. Его подозревают в привлечении невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году.

В Басманный суд поступило ходатайство об аресте следователя до 17 февраля. Агаджаняну инкриминируют деяния, предусмотренные статьёй 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), статьёй 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и статьёй 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Других деталей следствия источник не привёл.

Перестрелка в «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. Телохранители двух бизнесменов использовали огнестрельное оружие в башне «Око» в ходе конфликта. Шесть человек получили ранения, один из них позже скончался. Предполагается, что конфликт был вызван замечанием о неправильно припаркованном автомобиле, писал NEWS.ru.