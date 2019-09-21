Трое суток административного ареста назначил суд жителю Челябинской области, который, будучи пьяным, повредил забор администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МВД.
Полицейские сообщили, что 21 сентября задержали 62-летнего жителя Еманжелинского района в состоянии алкогольного опьянения у здания администрации Челябинской области, передаёт
Решением Центрального районного суда Челябинска мужчине назначено наказание в виде трёх суток административного ареста, — указано в сообщении.
Нарушитель был доставлен в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), пояснила пресс-служба.
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