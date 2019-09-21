https://static.news.ru/photo/3ff37e76-dd1e-11e9-8340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трое суток административного ареста назначил суд жителю Челябинской области, который, будучи пьяным, повредил забор администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МВД.

Полицейские сообщили, что 21 сентября задержали 62-летнего жителя Еманжелинского района в состоянии алкогольного опьянения у здания администрации Челябинской области, передаёт РИА Новости .

Решением Центрального районного суда Челябинска мужчине назначено наказание в виде трёх суток административного ареста, — указано в сообщении.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), пояснила пресс-служба.

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