https://static.news.ru/photo/8363eee2-3625-11ea-a924-fa163e074e61_660.jpg Василиса Маслова Фото: Московское Творческое Объединение Сириус/youtube.com

Гагаринский суд Москвы арестовал обвиняемую в нападении на человека Василису Маслову. Это следует из картотеки дел суда.

Согласно ей, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении женщины под стражу на два месяца, до 9 марта 2020 года.

Женщине предъявили обвинение по пункту «З» части 2 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Маслова — директор частной школы «Русский Гарвард». По предварительным данным, она из ревности организовала нападение на Светлану Хананашвили — главного бухгалтера компании PBF GROUP и жену муниципального депутата партии «Яблоко» Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В преступлении она задействовала молодых людей — студента РЭУ им. Плеханова Николая Фролова и Ирину Погарченко, которые были бывшими учениками Масловой. Обвиняемые подкараулили потерпевшую, один из них ударил её шесть раз ножом в шею и в область печени. Женщина потеряла сознание, однако благодаря очевидцам, вызвавшим скорую, выжила и сейчас находится в реанимации. Фролов также арестован судом, Погарченко ожидает избрания меры пресечения.

По версии следствия, убить соперницу Маслова решила в конце прошлого года. Вину она не признаёт, а её защитник утверждает, что женщина беременна.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Хананашвили назвал возможную причину нападения на жену.