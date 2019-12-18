https://static.news.ru/photo/bd112ba4-219f-11ea-bb41-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шосткин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд отправил под арест Игоря Дубинина, Рената Загирова и Сергея Шосткина, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Дубинину, Загирову и Шосткину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года, — огласила постановление судья.

По информации СК, арестованные являются сотрудниками филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и действовали под руководством основных обвиняемых по делу Арашукова, Хашукаева, Кятова, Травинова и Агоева.

Следствие считает, что обвиняемые вносили изменения в счётчики приборов промышленных предприятий. Это позволяло безучётно похищать природный газ. В благодарность за сделанное они получали деньги.

Пресс-секретарь Басманного суда сообщила NEWS.ru, что ранее арестовали ещё одного подозреваемого в рамках этого дела — Юрия Акулинича. Он также останется под стражей до 17 февраля 2020 года.

Сам Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.