Суд арестовал начальника полиции по московскому району Ростокино

Пресненский суд Москвы арестовал начальника полиции по району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщает РИА Новости.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоцуляка И. Ю. удовлетворено судом, — приводит агентство слова собеседника.

Речь идёт о преступлении, которое полковник совершил, когда не работал в полиции. Гоцуляк может быть причастен ко взятке в 84,6 млн рублей, причём в деле он был только посредником. Начальник оказывал содействие в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области.

Ранее начальника полиции Долгопрудного Карена Севикяна задержали за переправку в США граждан Индии. Подполковника подозревают в организации вместе с соучастниками нелегального выезда через Мексику семерых индийцев.