https://static.news.ru/photo/8e18bd3c-d96d-11e9-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Криминальный авторитет Ираклий Джабуа арестован. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры в виде заключения под стражу. Джабуа грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, передаёт РИА Новости .

Джабуа вменяется статья 210.1 (занятие высшего положения в криминальной иерархии).

Как ранее писал News.ru, в Подмосковье был задержан известный криминальный авторитет Олег Шишканов. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.