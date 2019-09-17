Криминальный авторитет Ираклий Джабуа арестован. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры в виде заключения под стражу. Джабуа грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, передаёт
Джабуа вменяется статья 210.1 (занятие высшего положения в криминальной иерархии).
Как ранее писал News.ru, в Подмосковье был задержан известный криминальный авторитет Олег Шишканов. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.