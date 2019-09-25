Басманный суд арестовал генерал-майора МВД Александра Мельникова по ходатайству Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Мельникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 ноября 2019 года, — сказала пресс-секретарь суда.
Мельников был задержан по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Прокуратура ходатайствовала о продлении срока задержания на 72 часа, однако суд отказал в этом.
Александр Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД. Он курировал деятельность правительственной комиссии по профилактике правонарушений, а также ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.
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Ранее News.ru писал, что известно о задержании генерал-майора Мельникова.