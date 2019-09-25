https://static.news.ru/photo/98f88b96-dfb3-11e9-ac38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Басманный суд арестовал генерал-майора МВД Александра Мельникова по ходатайству Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мельникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 ноября 2019 года, — сказала пресс-секретарь суда.

Мельников был задержан по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Прокуратура ходатайствовала о продлении срока задержания на 72 часа, однако суд отказал в этом.

Александр Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД. Он курировал деятельность правительственной комиссии по профилактике правонарушений, а также ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

По данным «Московского комсомольца» , речь в обвинении идёт о 100 млн рублей, которые высокопоставленный чиновник пытался похитить у предпринимателя. За эту сумму он обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено в 2015 году. Бизнесмен перечислял деньги по частям, а в августе обратился в полицию. Ещё троих сообщников задержали 22 августа при получении денег в гостинице «Золотое кольцо».

Ранее News.ru писал, что известно о задержании генерал-майора Мельникова.