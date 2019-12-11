https://static.news.ru/photo/6129406c-1b6c-11ea-90aa-fa163e074e61_660.jpg Ибрагим Эльджаркиев Фото: УМВД по Республике Ингушетия

Басманный суд Москвы арестовал ещё одного подозреваемого в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Это Магомед-Гази Чаниев. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Главный подозреваемый в преступлении, по некоторым данным, — 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев по прозвищу Коля. Столичный Басманный суд 18 ноября арестовал его заочно, поскольку он скрылся и был объявлен в международный розыск.

Мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев — Ибрагима Белхароева.

Ранее в СК заявили, что силовики пресекли деятельность преступной группировки, возможно, организовавшей убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата. До этого сообщалось, что в совершении громкого убийства подозревают пятерых членов секты баталхаджинцев из села Экажево в Ингушетии, все они приходятся друг другу родственниками, писал NEWS.ru.

Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед. Последний работал в столице в одной из больниц. По данным сыщиков, неизвестный во дворе дома на улице Академика Анохина выстрелил в них не менее 10 раз.