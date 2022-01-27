Суд арестовал экс-руководителя подмосковного Росимущества по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом по Подмосковью Николая Пешкова. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова <...> до 25 марта включительно, — сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области просил о суд арестовать бывшего руководителя Росимущества Московской области до 26 апреля. В суде уточнили, что Пешков был уволен с должности руководителя по собственному желанию в конце декабря прошлого года. Официальных комментариев органов следствия, обвиняемого и его защиты пока не поступало. Санкции по названной статье предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд арестовал до 23 марта бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Её обвиняют в хищении денежных средств благотворительного фонда в 2017 году. Санкции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованное группой в особо крупном размере) предусматривают до 10 лет лишения свободы.