https://static.news.ru/photo/692f2d48-6168-11ea-8154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего сотрудника МВД Чечни, который напал на полицейских с ножом.

Постановлением Чертановского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявил собеседник агентства журналистам ТАСС.

Инцидент произошёл 3 марта на Большой Тульской улице в Москве. Сотрудники Росгвардии в торговом центре «Тульский» проводили задержание мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Он оказался бывшим сотрудником МВД Чечни и оказал сопротивление, напав на росгвардейцев с ножом. Они ранили его в ногу. Агрессор был госпитализирован.

NEWS.ru писал, что на Кипре британец напал на семейную пару россиян с ножом. Мужчина ворвался к ним посреди ночи в состоянии алкогольного опьянения. Британец разбил мебель на кухне, схватил нож и пытался порезать 47-летнего гражданина РФ. Россиянин вместе с женой сумел закрыться в спальне и вызвал полицию.