https://static.news.ru/photo/883a4168-21ae-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд отправил под арест Игоря Дубинина, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Арестованный работает в компании «Хорсъ» инженером. Отмечается, что в «Газпром мезрегионгаз Ставрополь» он не трудится уже давно. Дубинин обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч.4 статьи 160 УК).

Суд постановил избрать Дубинину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года, — огласила постановление судья.

Следствие утверждает, что он изменял показания счётчиков приборов промышленных предприятий. Это позволяло безучётно похищать природный газ. Взамен он получал материальное вознаграждение. Как следует из материалов дела, ранее мужчина проходил свидетелем, давал показания о деятельности ныне арестованного Алана Кятова. Следствие предполагает, что Дубинин действовал под руководством последнего. Уголовное дело против мужчины возбудили после показаний Кятова, в которых он указывает на него.

Сторона защиты просила продлить задержание на 72 часа, чтобы успеть предоставить документы, характерищующие его личность. Например, по словам адвоката, ее подзащитный болен гипертонией и за непродолжительное перенесли два сотрясения мозга.

До этого Басманный суд отправил под арест Сергея Шосткина. Арестованный работает в филиале компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» инженером по учёту газа. По данным СК, он действовал под руководством основных обвиняемых по делу Арашукова Хашукаева, Кятова, Травинова и Агоева.

Также пресс-секретарь Басманного суда сообщила NEWS.ru, что ранее был арестован еще один подозреваемый в рамках этого дела — Юрий Акулинич. Он также останется под стражей до 17 февраля 2020 года. А 18 декабря 2019 года

Сам Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.