https://static.news.ru/photo/c344d992-daf7-11e9-9f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова. Его обвиняют в хищении более 20 млн бюджетных рублей.

Защита после оглашения сообщила ТАСС, что обжалует арест в Московском городском суде в течение трех суток.

Дело связано с растратой денег, выделенных в 2011-2016 годах на реставрацию Соловецкого монастыря. По нему также проходит бизнесмен Сергей Семиков. Вину они не признают.

Ранее News.ru писал о задержании экс-главы департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова по делу о крупном мошенничестве. Вместе с ним задержали ещё двух бизнесменов.