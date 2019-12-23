https://static.news.ru/photo/361c6a82-2622-11ea-a095-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительным данным, новейший российский истребитель Су-57, разбившийся в Хабаровском крае, потерпел крушение из-за отказа системы управления самолётом. Об этом сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Крушение, по предварительной информации, произошло из-за отказа в системе управления Су-57, — сказал собеседник ТАСС.

Другой источник уточнил, что «сбой, вероятно, произошёл в управлении хвостовым оперением».

Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее NEWS.ru писал, что истребитель управлялся гражданским лётчиком. Самолёт, по словам знакомого с ситуацией инсайдера, не принадлежал Министерству обороны, а испытания проводил завод, привлёкший для этого гражданского пилота. Военным Су-57 планировалось сдать до конца 2019 года.