Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 19-летней студентки у дома на Кутузовском проспекте, 35. Она совершила суицид. Мотивы её поступка неизвестны.
На данный момент проводятся поиски друзей и знакомых погибшей. Медики констатировали смерть девушки, её тело передадут экспертам, которые будут выяснять точную причину гибели горожанки.
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки,
Как ранее писал NEWS.ru, беременную школьницу из Красноярска довели до попытки суицида.
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