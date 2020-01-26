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Взрыв газовоздушной смеси произошёл в одном из многоквартирных домов Махачкалы. Об этом сообщил источник.

По словам собеседника «Интерфакса», газ сдетонировал в пятиэтажке на улице Гамидова. Здание, как отметил знакомый с ситуацией инсайдер, сильно повреждено. Пострадали, по его данным, как минимум два человека. Информации о...