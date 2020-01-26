Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 19-летней студентки у дома на Кутузовском проспекте, 35. Она совершила суицид. Мотивы её поступка неизвестны.

На данный момент проводятся поиски друзей и знакомых погибшей. Медики констатировали смерть девушки, её тело передадут экспертам, которые будут выяснять точную причину гибели горожанки.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки, сообщает РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, беременную школьницу из Красноярска довели до попытки суицида.

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