https://static.news.ru/photo/417d418c-1cbb-11ea-ba62-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Студент третьего курса Высшей школы экономики впал в кому во время занятий в вузе. В настоящее время он находится в реанимации. Об этом 12 декабря журналистам сообщили сотрудники столичных экстренных служб.
Отмечается, что первой заметила нездоровое состояние парня и вызвала для него скорую помощь однокурсница студента.
По её словам, в аудитории вуза на улице Шаболовка он положил голову на стол и как будто уснул. Молодого человека стали будить, но он не просыпался. После этого студентка вызвала скорую помощь, — приводит сообщение от экстренных служб АГН «Москва».
На данный момент студент госпитализирован и доставлен в реанимационное отделение. Он находится в коме неясной этиологии.
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