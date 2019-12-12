Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Мурманской области на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в четверг, 12 декабря, произошло возгорание. В результате пожара пострадал один человек. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Кроме того, в результате ЧП на «Адмирале Кузнецове» пропали три человека. В настоящее время в распоряжении СМИ нет официального подтверждения указанных сведений. Исходя из предварительных данных, возгорание произошло в первом...