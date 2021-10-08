Студент забросал землёй Вечный огонь в Находке

Второкурсник одного из вузов Владивостока забросал землёй Вечный огонь в Находке. Он вырвал с клумбы растения с комьями земли и бросил их в чашу огня, сообщает «МВД медиа».

Непорядок обнаружили работники компании, которые занимаются уборкой территории, они обратились в полицию. Опознать и найти 19-летнего вандала удалось по записи с камер видеонаблюдения. Молодой человек признался, что был пьян, шёл домой и тут ему в голову пришло забросать Вечный огонь.

На студента завели дело по административной статье об уничтожении или порче имущества. Ему грозит штраф 500 рублей. Кроме того, хулиган должен будет выплатить четыре тысячи рублей за повреждение зелёных насаждений и работу специалистов по очистке Вечного огня.

Ранее в Сочи неизвестные сожгли траурный венок на Вечном огне городского мемориального комплекса, тем самым осквернив память павших в Великой Отечественной войне. В региональном СК начали доследственную проверку по данному факту.