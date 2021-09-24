Студент из Туркмении при стрельбе в Перми спас более 20 человек

Туркменский студент при стрельбе в пермском госуниверситете, где погибли шесть человек, помог более 20 учащимся быстро эвакуироваться за пределы кампуса. По информации пресс-службы вуза, в момент трагедии студент 3-го курса химического факультета Овезберди Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары, сообщает РИА Новости.

Он услышал звуки выстрелов, мимо него с криками побежали студенты. Молодой человек увидел, как был ранен охранник.

Овезберди понимал, что оставаться на месте крайне небезопасно, нужно искать запасной выход. Студент собрал всех своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса 7, — говорится в сообщении.

Так он вывел более 20 человек, после чего выпрыгнул с первого этажа, предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию. Отмечается, что Сабыров знал, как действовать в такой ситуации, — на родине он два года отслужил в армии.

Тем временем число пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47 человек. До этого было известно о 43 пострадавших, однако теперь за медицинской помощью обратились и другие участники произошедшей трагедии.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Ещё десятки человек пострадали, семеро из них были доставлены для лечения в Москву.