Строительный рынок загорелся в Москве

https://static.news.ru/photo/b7165298-5ad7-11eb-b5c6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожарные прибыли на тушение пожара на крупном столичном строительном рынке, расположенном вблизи МКАД.
Рынок «Славянский мир» на Калужском шоссе загорелся ранним утром 20 января. Пожар был локализован на площади 200 метров около 6:00 мск, сообщает ГУМЧС Москвы. Тушение продолжается.
Пожарно-спасательные подразделения в ходе тушения пожара установили, что в одноэтажном металлическом строении в плане 15 на 15 происходит горение на площади порядка 200 квадратных метров, — говорится в сообщении главка.
Информации о пострадавших нет.
Как писал NEWS.ru, в арсенале МЧС России появятся новейшие беспилотные летательные аппараты, оснащённые тепловизорами и громкоговорителями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на директора департамента образовательной и научно-технической деятельности Александра Бондара.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram