Строительный рынок загорелся в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое надышавшихся газом из баллончика подростков госпитализированы во Владивостоке, их нашли в подвале многоэтажки в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Дети 10, 12 и 14 лет незаконно проникли в подвал дома. Это увидел один из местных жителей и позвонил в полицию. При выезде на место сотрудники полиции нашли троих подростков...