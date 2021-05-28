Строительный рынок полыхает в Сочи на площади 870 кв. м

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Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Сочи уходивший от погони водитель автомобиля протаранил полицейскую машину. Он арестован на 12 суток. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.

По данным полиции, сотрудники ДПС во время патрулирования заметили автомобиль Mersedes, ехавший по встречной полосе. Водитель маневрировал и создавал опасную ситуацию на дороге. Требования полицейских он проигнорировал, после чего увеличил...