Строительный рынок полыхает в Сочи на площади 870 кв. м

Крупный пожар произошёл на строительном рынке «Спартак» на Пластунской улице в Центральном районе Сочи. На место стянуты несколько расчётов МЧС.
Как пишет РИА Новости, объявлен повышенный ранг пожара. Площадь возгорания — 870 квадратных метров.
Горят торговые павильоны. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло загорание торговых павильонов, площадь пожара составляет 870 квадратных метров, — цитирует агентство пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Ранее в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу погибли четыре человека. Об этом сообщил префект города Эдвальду Ногейра. По информации префекта, инцидент произошёл в больнице «Нестор Пива». Огонь вспыхнул в отделении для больных COVID-19. Среди погибших оказалась 77-летняя женщина.