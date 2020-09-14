Строительные леса обрушились на прохожих в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/17518026-f68b-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: m24.ru

В центре Москвы строительные леса рухнули на прохожих и припаркованные рядом автомобили. ЧП произошло в 1-м Тверском-Ямском переулке.

Как пишет Life, момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения.

В некоторых машинах выбило стёкла, а пострадавшие, которые в это время находились на тротуаре, отделались ушибами. Больше всего, судя по кадрам, пострадал мужчина. На видео видно, как он держится за плечо рукой.

Ранее, как писал NEWS.ru, режим ЧС ввели в центре Самары из-за обрушения стены жилого дома. ЧП произошло в доме № 153 по улице Галактионовской. Здесь зарегистрированы 50 жильцов. Из-за обрушения пострадал один подъезд, две жилые квартиры и одно нежилое помещение. Жильцы рассказали, что дом является аварийным. Он много лет стоит под наклоном. В здании возникли проблемы с канализацией, из-за которых постоянно текла вода. Это привело к повреждению фундамента и появлению трещин.