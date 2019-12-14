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В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного управления СКР сообщили, что в аэропорту Уфы погиб рабочий.

При проведении работ в аэропорту Уфы с третьего этажа строящегося здания упал работник, — говорится в пресс-релизе.

Мужчина скончался в карете скорой помощи. По данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Как писал NEWS.ru, ранее двое рабочих оказались завалены грунтом в Екатеринбурге. ЧП произошло на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья.