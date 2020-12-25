Стрелявший в полицейских в Химках задержан

https://static.news.ru/photo/dc7a2b10-46a3-11eb-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Жителя Химок, стрелявшего в полицейских, задержали. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти, — цитирует её ТАСС.

При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также свёрток с пороховой смесью. Изъятое отправлено для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы. Врадий добавила, что после этого будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Как отметили в правоохранительных органах, инцидент произошёл 23 декабря в лесополосе микрорайона Левобережный. Мужчина был остановлен сотрудниками УМВД по Химкам для проверки документов. Злоумышленник отказался выполнять требования полицейских и открыл по ним стрельбу.

Как писал NEWS.ru, полицейский едва не погиб от пули преступника во время погони в подмосковном Егорьевске. Убегавший выстрелил сотруднику ОВД в грудь, но пуля застряла в наручниках, лежавших в нагрудном кармане формы полицейского.

Полицейскому оказали помощь на месте. Его коллега был ранен в ногу, его госпитализировали. Сам преступник свёл счёты с жизнью. Известно, что это был наркодилер, а полицейские приехали с Камчатки для его задержания.