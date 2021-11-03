Стрелявший по больнице уралец написал явку с повинной

Стрелок, открывший стрельбу в Асбесте по зданию специализирующейся на лечении коронавируса больницы и по автомобилю врача-реаниматолога, оформил явку с повинной. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пишет РИА Новости.

Чтобы установить личность подозреваемого, представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12-го калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП. 5 ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие, — сказал Горелых.

Как добавили в Следственном управлении СК, следователи провели допрос мужчины, а после его показания проверили на месте совершения правонарушения. В скором времени будет принято решение о предъявлении подозреваемому обвинения.

Ранее стало известно, что неустановленное лицо совершило проникновение на территорию больницы № 1 в Асбесте с неосвещённой стороны и произвело серию выстрелов по окнам инфекционного отделения, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Также неизвестный открыл огонь по автомобилю одного из докторов. В результате этого сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».