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Происшествия

Стрелявшего из Maybach в центре Москвы задержали

11:12, 15 декабря 2020 38
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля Maybach в центре Москвы.

Им оказался 37-летний безработный из Красногорска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает MK.RU.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде. Оружие у него изъято.

Инцидент произошёл 13 декабря на Тверской улице. Из окна автомобиля премиум-класса было сделано несколько выстрелов, после чего машина скрылась с места происшествия. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный злоумышленник устроил стрельбу из пневматической винтовки по зданию детского сада в Москве. Инцидент произошёл в момент, когда родители забирали детей домой. По словам очевидцев, было сделано как минимум три выстрела. В результате пострадал один ребёнок.

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