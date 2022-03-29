Стрелявшая в детсаду в Красноярске объяснила мотивы своих поступков

Жительница Красноярска, выстрелившая из ружья в одном из детсадов города, а перед этим убившая своего отца, объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Следственный комитет возбудил в отношении неё уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Пояснила [мотивы своих поступков] ненавистью к отцу и мальчикам. Пришла в садик, чтобы убить мальчиков, — сообщил источник.

20-летняя девушка 28 марта пришла в детский сад и открыла огонь из ружья. Она выстрелила в стену. В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявшую задержал сотрудник дошкольного учреждения, после этого девушку доставили в отделение полиции. Сообщалось, что до этого девушка пыталась устроиться в этот детсад на работу в коррекционной группе, но ей отказали.

По информации портала NGS24, девушка в момент происшествия находилась в неадекватном состоянии и кричала, что в детских садах принижается роль женщины, а рожать детей должны мужчины. Впоследствии стало известно, что перед тем как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца. Она также полностью изменила имя, фамилию и отчество и получила оружие на своё новое имя.