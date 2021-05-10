Источник: стрелок зашёл в казанскую школу через главный вход

https://static.news.ru/photo/1b8996be-b234-11eb-a3ab-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116

Один из нападавших в казанской гимназии № 175 прошёл с оружием через главный вход. Он не встретил сопротивления и сразу же открыл огонь, заявил ТАСС источник в Минпросвещения.

Прошёл один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания, — сказал собеседник агентства.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Двое нападавших зашли в здание и открыли стрельбу. По данным руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Один из стрелявших задержан, второй ликвидирован.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ поступают сообщения и из других регионов страны.