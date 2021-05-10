Источник: стрелок зашёл в казанскую школу через главный вход

Один из нападавших в казанской гимназии № 175 прошёл с оружием через главный вход. Он не встретил сопротивления и сразу же открыл огонь, заявил ТАСС источник в Минпросвещения.
Прошёл один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания, — сказал собеседник агентства.
Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Двое нападавших зашли в здание и открыли стрельбу. По данным руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.