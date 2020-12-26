Стрелок убил троих посетителей боулинг-клуба в Иллинойсе

https://static.news.ru/photo/4c417e76-47f3-11eb-9a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Вечером 26 декабря вооружённый человек открыл огонь в боулинг-центре в Рокфорде (штат Иллинойс, США), убив трёх человек, ещё трое получили ранения.

Начальник полиции Рокфорда Дэн О'Ши заявил, что причастный к перестрелке человек задержан. Однако не уточняется, идёт ли речь непосредственно о стрелке, передаёт Associated Press.

По словам О'Ши, среди расстрелянных были по крайней мере два подростка.

Рокфорд находится примерно в 130 километрах к северо-западу от Чикаго. Причины инцидента пока не уточняются.

Как писал NEWS.ru, следствие теперь рассматривает взрыв, прогремевший в «доме на колёсах» в Нэшвилле (США), как связанное с самоубийством действие. Однако окончательно классифицировать инцидент в этом качестве невозможно, так как неясны мотивы организатора, который, судя по всему, погиб.