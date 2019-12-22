ФСБ установила связь Евгения Манюрова, устроившего перестрелку в центре Москвы 19 декабря, с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Сотрудники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области также пообщались с 40-летним жителем Северной столицы Дмитрием Бобровым. Поводом для разговора стало интервью петербуржца, опубликованное на канале «БРЕЗГ» 31 декабря 2018 года, но фактически силовиков интересовали сведения о Манюрове и инциденте в центре Москвы.
Мне глубоко непонятно, с чем это связано. Я рассказал им, что тогда кто-то ко мне обратился, а я дал интервью, не вникая в подробности. Меня же часто просят что-то прокомментировать, — рассказал «Фонтанке» Бобров.
Евгений Манюров, 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска, устроил стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря. В качестве оружия он использовал охотничий карабин. Прежде чем стрелка ликвидировали, он успел убить одного силовика и ранить ещё пятерых. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из пострадавших сотрудников ФСБ скончался.
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