https://static.news.ru/photo/278daec6-24ed-11ea-b586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

ФСБ установила связь Евгения Манюрова, устроившего перестрелку в центре Москвы 19 декабря, с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО).

Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, уже спустя несколько часов после происшествия IT-специалисты разведслужбы, изучив аккаунты Манюрова в соцсетях, обнаружили его связи с ЭНО и принадлежащим националистам Telegram-каналом «БРЕЗГ». Лубянский стрелок мог входить в московскую ячейку ЭНО.

Сотрудники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области также пообщались с 40-летним жителем Северной столицы Дмитрием Бобровым. Поводом для разговора стало интервью петербуржца, опубликованное на канале «БРЕЗГ» 31 декабря 2018 года, но фактически силовиков интересовали сведения о Манюрове и инциденте в центре Москвы.

Мне глубоко непонятно, с чем это связано. Я рассказал им, что тогда кто-то ко мне обратился, а я дал интервью, не вникая в подробности. Меня же часто просят что-то прокомментировать, — рассказал «Фонтанке» Бобров.

Евгений Манюров, 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска, устроил стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря. В качестве оружия он использовал охотничий карабин. Прежде чем стрелка ликвидировали, он успел убить одного силовика и ранить ещё пятерых. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из пострадавших сотрудников ФСБ скончался.