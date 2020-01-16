https://static.news.ru/photo/e1020482-383f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, устроивший стрельбу в мировом суде Новокузнецка, был потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества.

Личность стрелка установлена, им оказался Артём Пакалов. В суд он явился для участия в рассмотрении дела и до начала заседания встретился с другим участником процесса — своим соседом Сергеем Чапайкиным. Мужчины повздорили, после чего Пакалов взял из машины ружьё и открыл огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт между Пакаловым и Чапайкиным длится не один год. Дело было возбуждено из-за того, что Чапайкин на тракторе протаранил забор на приусадебном участке Пакалова.

Стрельба в суде Новокузнецка произошла утром 16 января. Как писал NEWS.ru, в результате были ранены два человека — судебный пристав и 43-летняя женщина-свидетель. Пристав скончался в машине скорой помощи. Женщина госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое. Стрелявший задержан.