Мужчина, устроивший стрельбу в мировом суде Новокузнецка, был потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества.
Личность стрелка установлена, им оказался Артём Пакалов. В суд он явился для участия в рассмотрении дела и до начала заседания встретился с другим участником процесса — своим соседом Сергеем Чапайкиным. Мужчины повздорили, после чего Пакалов взял из машины ружьё и открыл огонь,
Конфликт между Пакаловым и Чапайкиным длится не один год. Дело было возбуждено из-за того, что Чапайкин на тракторе протаранил забор на приусадебном участке Пакалова.
Стрельба в суде Новокузнецка произошла утром 16 января. Как писал NEWS.ru, в результате были ранены два человека — судебный пристав и 43-летняя женщина-свидетель. Пристав скончался в машине скорой помощи. Женщина госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое. Стрелявший задержан.
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