Стрельбу под Иваново устроил глава федерации тайского бокса

Устроившим стрельбу в деревне Горящино Ивановской области оказался президент Ярославской областной федерации тайского бокса Евгений Мареев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Можем подтвердить, что это он, — заявили журналистам в Следственном управлении Следственного комитета по Ивановской области.

Представители федерации тайского бокса заявили, что силовики искали именно Мареева.

Инцидент со стрельбой произошёл в четверг, 24 июня, вечером. 58-летний мужчина выстрелил в грудь знакомого из личной неприязни. Пострадавшего госпитализировали. Стрелок скрылся с места происшествия, однако на следующий день бойцы СОБРа обнаружили его в том же доме. Мареев отказался сдаваться и начал обстреливать силовиков из автомата. Те открыли по нему огонь. В результате полученного ранения Мареев скончался.

В Ивановской области произошла ещё одна стрельба, но уже со смертельным исходом. В деревне Кохмы в ночь с 25 на 26 июня группа злоумышленников расстреляла 30-летнего мужчину. Пострадавший умер на месте. Ещё два человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Один из подозреваемых в преступлении был задержан, второй — 44-летний Александр Краснов — в бегах, ведётся его розыск.