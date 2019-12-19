Трое человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей в жилом комплексе для пожилых людей и инвалидов в городе Уэстерли, штат Род-Айленд, США.
Как
Уэстерли является пляжным курортом на юго-западе штата, население городка составляет порядка 23 тысяч человек.
В ноябре, как передавал NEWS.ru, в доме престарелых в американском штате Миннесота с разницей в один день скончались супруги, которые прожили в браке 68 лет. 87-летняя Корин Джонсон умерла 24 ноября. Её 85-летний супруг Роберт скончался на следующий день.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен