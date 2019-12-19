Стрельба произошла возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На месте ЧП работают представители экстренных служб.

20:01 По информации RT, в ФСБ опровергли информацию о том, что нападавших было трое. В ведомстве говорят, что стрелок был один и он не проникал в здание силовой службы.

20:08 Спецслужбы квалифицируют случившееся как теракт.

20:03 По данным Центра общественной связи ФСБ, стрельбу устроили три человека. В результате погиб сотрудник ГИБДД.

20:00 Проводится эвакуация зданий, находящихся на площади Воровского. Людей выводят из кафе и офисов, где они были заблокированы с начала инцидента.

19:55 В Минздраве сообщили, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжёлые ранения.

19:43 Следственный комитет сообщил о заведении уголовного дела по факту стрельбы.