«Страх потерял»: политики Хакасии высказались об аресте замглавы региона

После того как и.о. заместителя хакасского губернатора, министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков был арестован на два месяца по подозрению в получении взятки, местные политики прокомментировали предъявленное ему обвинение.
Как пишет «Ридус», большинство политиков и чиновников региона отказались от комментариев из-за опасений критиковать главу Хакасии Валентина Коновалова. При этом Новикова, которого уже пытались привлечь за коррупцию, Коновалов назначил и.о. замгубернатора 2 апреля. Однако некоторые политики всё же согласились поговорить с корреспондентом издания.
Есть тут два фактора. И Сергей Николаевич Новиков от безнаказанности, как говорится, страх потерял, на него давно были жалобы. Ну и в копилку Валентина Олеговича Коновалова — жирный минус, весомый вклад для его отставки. Но думаю, если не случится чего-то тяжёлого, в ближайшие месяцы могут и не снять, — отметил экс-председатель РО Партии Роста Александр Мяхар.
В числе тех, кто не побоялся прокомментировать ситуацию, оказался и руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев.
Удивительно не то, что Новиков попался на взятке, хотя это ужасно, а то, что он со своим бэкграундом вообще был назначен на эту должность. Ведь оправдательного решения по нему в 2016 году не было. До сих пор непонятно — или глава [Хакасии] совершенно не разбирается в кадрах, которые берёт в команду, или он сознательно брал человека, который знает, как деньги могут быть выведены из бюджета, — сказал он.
По предварительным данным, чиновник получил взятку от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим. Речь идёт о Туимском психоневрологическом интернате. По версии правоохранительных органов, Сергей Новиков, являясь должностным лицом, потребовал от строительной организации 12 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, ранее СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии.
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