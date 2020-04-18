«Страх потерял»: политики Хакасии высказались об аресте замглавы региона

https://static.news.ru/photo/bc6a8bb0-8198-11ea-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Новиков Фото: r-19.ru

После того как и.о. заместителя хакасского губернатора, министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков был арестован на два месяца по подозрению в получении взятки, местные политики прокомментировали предъявленное ему обвинение.

Как пишет «Ридус», большинство политиков и чиновников региона отказались от комментариев из-за опасений критиковать главу Хакасии Валентина Коновалова. При этом Новикова, которого уже пытались привлечь за коррупцию, Коновалов назначил и.о. замгубернатора 2 апреля. Однако некоторые политики всё же согласились поговорить с корреспондентом издания.

Есть тут два фактора. И Сергей Николаевич Новиков от безнаказанности, как говорится, страх потерял, на него давно были жалобы. Ну и в копилку Валентина Олеговича Коновалова — жирный минус, весомый вклад для его отставки. Но думаю, если не случится чего-то тяжёлого, в ближайшие месяцы могут и не снять, — отметил экс-председатель РО Партии Роста Александр Мяхар.

В числе тех, кто не побоялся прокомментировать ситуацию, оказался и руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев.

Удивительно не то, что Новиков попался на взятке, хотя это ужасно, а то, что он со своим бэкграундом вообще был назначен на эту должность. Ведь оправдательного решения по нему в 2016 году не было. До сих пор непонятно — или глава [Хакасии] совершенно не разбирается в кадрах, которые берёт в команду, или он сознательно брал человека, который знает, как деньги могут быть выведены из бюджета, — сказал он.

По предварительным данным, чиновник получил взятку от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим. Речь идёт о Туимском психоневрологическом интернате. По версии правоохранительных органов, Сергей Новиков, являясь должностным лицом, потребовал от строительной организации 12 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии.