https://static.news.ru/photo/68c1c5ca-54af-11ea-b3cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Flegar/imageBROKER.com/Global Look Press

Сафийя Амира Шейх из Лондона обратилась в правоохранительные органы. Девушка призналась в подготовке теракта в соборе Святого Павла.

По данным британской полиции, Шейх также намеревалась взорвать отель в районе достопримечательности. Специально для этого она установила контакт со взрывотехниками из ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Девушка присягнула на верность группировке в конце лета 2019 года, пишет BBC.

На данный момент спецслужбы Великобритании устанавливают детали инцидента. Ведётся расследование.

NEWS.ru сообщал, что в феврале 2020 года в Лондоне был ликвидирован террорист. Полицейские застрелили его во время задержания.