Сафийя Амира Шейх из Лондона обратилась в правоохранительные органы. Девушка призналась в подготовке теракта в соборе Святого Павла.
По данным британской полиции, Шейх также намеревалась взорвать отель в районе достопримечательности. Специально для этого она установила контакт со взрывотехниками из ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Девушка присягнула на верность группировке в конце лета 2019 года,
На данный момент спецслужбы Великобритании устанавливают детали инцидента. Ведётся расследование.
NEWS.ru сообщал, что в феврале 2020 года в Лондоне был ликвидирован террорист. Полицейские застрелили его во время задержания.
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