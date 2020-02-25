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Таксист из башкирского Стерлитамака, на которого напала женщина с двумя детьми, не обращался в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Таким образом, конфликтная ситуация, которая была предана огласке, осталась частным случаем без правовых последствий. Заявлений по данному факту в полицию не поступало, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Потасовка между...