Момент столкновения патрульной машины полиции с трамваем «Чижик» на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков Санкт-Петербурга появился в Интернете.
Инцидент произошёл 25 февраля. Полицейская машина двигалась по улице Передовиков в сторону проспекта Энтузиастов, когда врезалась в кабину водителя «Чижика». В результате происшествия никто не пострадал, однако многие опоздали на работу и учёбу из-за того, что движение на некоторое время встало в обе стороны,
Издание опубликовало видео ДТП в социальной сети.
Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием полицейской машины произошла в Благовещенске. Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина он был пьян и вышел на проезжую часть перед близко движущимся транспортом.
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