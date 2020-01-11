https://static.news.ru/photo/4367750e-35d8-11ea-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Московской железной дороги предотвратили аварию на перегоне Львовская — Гривно Курского направления МЖД в Подольске.

На данном участке железной дороги заглох грузовой автомобиль. Дежурный по переезду специальным сигналом предупредил локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии, что позволило избежать столкновения. В результате было задержано четыре пригородных состава.

Грузовик смог покинуть переезд после 10-минутной стоянки. На движение поездов МЦД-2 инцидент не повлиял, сообщается на сайте МЖД.

Ранее NEWS.ru писал, что на МЦД-1 было нарушено движение поездов из-за попытки самоубийства.