Сотрудники Московской железной дороги предотвратили аварию на перегоне Львовская — Гривно Курского направления МЖД в Подольске.
На данном участке железной дороги заглох грузовой автомобиль. Дежурный по переезду специальным сигналом предупредил локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии, что позволило избежать столкновения. В результате было задержано четыре пригородных состава.
Грузовик смог покинуть переезд после 10-минутной стоянки. На движение поездов МЦД-2 инцидент не повлиял,
Ранее NEWS.ru писал, что на МЦД-1 было нарушено движение поездов из-за попытки самоубийства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен