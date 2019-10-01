https://static.news.ru/photo/10f7e794-e429-11e9-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Члены команды оппозиционера Алексея Навального получили ещё два иска от московских полицейских. Суть претензий в настоящий момент неизвестна. Информация о подаче исков была получена из картотеки Симоновского районного суда.

Ответчиком по первому иску является сам Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, координатор московского штаба Олег Степанов, а также Владимир Милов и Илья Яшин. Второе заявление подали в отношении Любови Соболь и руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова.

МВД на данный момент никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Однако журналистам удалось поговорить с одним из ответчиков по исковым заявлениям — с главой ФБК Иваном Ждановым.

Думаю, что это что-то похожее на иск прокуратуры по нарушению предостережения. Вряд ли они пробуют взыскать упущенную выгоду, — передаёт его слова «Интерфакс».

Как писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился начать расследование фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В частности, проверить деятельность Навального. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что основателя Фонда борьбы с коррупцией могли завербовать американские спецслужбы во время его обучения в Йельском университете. Володин призвал комиссию Госдумы проверить этот факт.