Столичная пенсионерка сбросила с балкона больше полумиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/dab054f8-689a-11eb-80b1-96000091f725_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве мошенники обманным путём заставили пожилую женщину сбросить им с балкона все свои сбережения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

Злоумышленники представились пострадавшей сотрудниками полиции, которые якобы «ведут» банду мошенников. Женщине позвонил мужчина, который и попросил её «помочь» в предстоящей операции. Он также заявил, что преступники пытаются списать с её банковской карты все деньги.

Пенсионерка согласилась и выполнила все инструкции мошенников. После этого она сбросила с балкона своей квартиры на Волгоградском проспекте более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Задержаны трое подозреваемых — мужчины в возрасте от 22 до 31 года. С них взяли подписку о невыезде, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в арсенале у аферистов есть несколько способов кражи информации о том, сколько денег на карте у человека. Самый распространённый — попытка узнать в личном разговоре. Также мошенники могут использовать уязвимости в банковских приложениях. Как рассказали эксперты, получив необходимые данные, воры могут применять различные схемы хищения денег со счетов.

Банковские приложения оказались очень уязвимыми перед опытными взломщиками. Около 31% из них оказались недостаточно защищены, рассказал руководитель отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. При этом в 2019 году его компания выявила проблемы у 63% мобильных приложений различных кредитных организаций.