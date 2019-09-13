Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дознаватель из Уфы, которая была изнасилована коллегами в башкирском отделе МВД, потребовала у своих обидчиков 300 млн рублей. Об очередном увеличении размера компенсации морального ущерба рассказал её адвокат.

По словам юриста, жертва изнасилования решила увеличить сумму после того, как ей пришлось отвечать на неудобные вопросы в суде. Защитники обвиняемых атаковали девушку провокационными вопросами, из-за чего она впоследствии вышла...