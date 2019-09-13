Рабочие повредили газовую трубу диаметром 219 мм в ходе ремонтных работ в Ступино Московской области. Высота горения газа достигает двух метров, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Инцидент произошёл на улице Андропова между домами 65 и 67. Труба низкого давления залегает на глубине 1,5 м.
К ликвидации последствий ЧП привлечены специалисты «Ступиномежрайгаза». Информации о пострадавших не поступало, передаёт
Ранее News.ru писал, что пожар произошёл в здании Министерства юстиции в центре столицы. Очевидцы сообщили, что чёрный дым шёл с третьего этажа и крыши постройки.