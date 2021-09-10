Стена дома обрушилась от хлопка бытового газа в Ельце

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Хлопок бытового газа произошёл в двухэтажном доме в Ельце Липецкой области. В здании частично обрушилась стена, пишет ТАСС.

Сообщение о хлопке поступило в час ночи. На данный момент устанавливаются погибшие и пострадавшие.

Последнее серьёзное происшествие, связанное со взрывом бытового газа, произошло в подмосковном Ногинске. Число жертв взрыва в многоэтажном доме там возросло до семи. Тела двух девушек, которые на выходили на связь, обнаружили под завалами.

Ранее в Звениговском районе Марий Эл произошёл взрыв газа в двухподъездном 16-квартирном доме. В результате ЧП два человека получили ожоги, они госпитализированы. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.