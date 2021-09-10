16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Стена дома обрушилась от хлопка бытового газа в Ельце

02:32, 11 сентября 2021
Стена дома обрушилась от хлопка бытового газа в Ельце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Хлопок бытового газа произошёл в двухэтажном доме в Ельце Липецкой области. В здании частично обрушилась стена, пишет ТАСС.

Сообщение о хлопке поступило в час ночи. На данный момент устанавливаются погибшие и пострадавшие.

Последнее серьёзное происшествие, связанное со взрывом бытового газа, произошло в подмосковном Ногинске. Число жертв взрыва в многоэтажном доме там возросло до семи. Тела двух девушек, которые на выходили на связь, обнаружили под завалами.

Ранее в Звениговском районе Марий Эл произошёл взрыв газа в двухподъездном 16-квартирном доме. В результате ЧП два человека получили ожоги, они госпитализированы. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео