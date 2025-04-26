Стеклянная дверца травмировала продавщицу в Петербурге Стеклянная дверца витрины рухнула на голову работнице магазина в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «РИО» 31-летняя сотрудница магазина получила травму при попытке достать крем для покупательницы, сообщает 78.ru. Женщина хотела достать товар и изучить его состав. В момент открытия витрины ключом стеклянная дверца неожиданно обрушилась ей на голову.

Первая помощь была оказана в ближайшей аптеке, где фармацевт обработала рану пострадавшей. После этого женщина вызвала бригаду скорой помощи. Медики, прибывшие на место, диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ выявили незаконную деятельность по производству драгоценных металлов. 59-летний житель Гатчинского района организовал подпольный цех по аффинажу радиоэлектронного лома. В результате переработки он получил 552 грамма золота высшей 997-й пробы на сумму 4,5 миллиона рублей. По данным следствия, мужчина действовал по заказу сообщников — передал им весь металл, получив за работу 110 тысяч рублей. По факту незаконного оборота драгметаллов в крупном размере возбуждено уголовное дело.

До этого на автодороге Санкт-Петербург — Псков вблизи Гатчины произошло массовое ДТП с участием более десяти автомобилей. Инцидент случился в ночь на 26 апреля. Предварительной причиной столкновения называют гололедицу на проезжей части.