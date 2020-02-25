https://static.news.ru/photo/86a9fcac-57ab-11ea-b489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Управление СК России по Самарской области начало проверку после появления в социальных сетях информации о стае бродячих собак в городе Новокуйбышевске. Видеоролик, запечатлевший, как животные облаивают детей, был снят местными жителями.

На кадрах видно, что двое мальчиков сидят на крыше качелей, а вокруг бегают несколько собак. Сейчас следователи ищут детей, которые могли пострадать от бездомных животных, сообщили в ведомстве.

Тем не менее, в комментариях к видео мнения разделились. Одни интернет-пользователи заявили, что регулярно проходят мимо таких стай и опасаются за своих детей. Другие предположили, что дети сами раздразнили животных, а в случае внезапного нападения не успели бы забраться на высоту. Некоторые и вовсе заявили, что собаки им знакомы и что они вполне безобидны и просто любят полаять.

Ранее в Красноярске, как писал NEWS.ru, мужчина сбросил с пятого этажа собаку своей матери. По его словам, животное укусило его во сне.