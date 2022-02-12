Бродячие собаки напали на девочку в Оренбурге

В Оренбурге стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку. Собаки покусали ребёнку руки, ноги и спину. Подростка доставили в травмпункт. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, сообщается на сайте ведомства.

Следственным отделом по Северному административному округу города Оренбурга СУ СК РФ по области по результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю девочку возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, — говорится на сайте.

Как отмечается, сотрудники администрации были обязаны организовать отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. Действиям местных коммунальных служб дадут юридическую оценку.

Жизни ребёнка в настоящее время ничего не угрожает, медики назначили ей курс уколов. Также ей потребуется помощь психологов.

В последнее время в России участились случаи нападения бродячих собак на людей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, и заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.