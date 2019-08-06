https://static.news.ru/photo/08464d5e-b858-11e9-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Жителя Ставрополя приговорили к реальному сроку лишения свободы за подготовку к теракту. Разделяя идеологию террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), мужчина намеревался поджечь один из объектов образования. Однако его задержали при подготовке к преступлению.

В соответствии с приговором суда П. признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима, — сообщил журналистам представитель суда.

Ранее News.ru писал о том, что Московский окружной военный суд вынес приговор членам запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они обвиняются в подготовке терактов в Москве и области. Им грозит от 10 до 15 лет.