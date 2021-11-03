Старинная гостиница со статусом памятника культуры сгорела в Саратове

Пожар уничтожил старинную гостиницу «Россия» XIX века постройки в центре Саратова. Здание было выставлено на продажу, но из-за обветшалости на него не нашлось покупателей, сообщает Пятый канал.

Пожар в элитной гостинице произошёл в ночь на 4 ноября. Огонь охватил четвёртый этаж здания, чердак и крышу. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, причину пожара предстоит установить. В результате происшествия погибших нет, гостиница на момент ЧП была завешена фальш-фасадом.

Здание гостиницы имеет статус памятника культуры муниципального значения. Первые упоминания о престижном когда-то месте появились в 1853 году. Сначала это был небольшой двухэтажный особняк, но владельцы гостиницы решили расшириться и надстроили ещё два этажа.

Гостиница была выставлена на продажу в 2020 году. Владелец просил за здание 16 млн рублей и готов был немного сбросить цену. Однако, осыпавшаяся со стен краска и штукатурка не внушали доверия покупателям: гостинице требовался капитальный ремонт. В итоге владельцы решили приступить к реставрации гостиницы, но до восстановления дело так и не дошло.

Ранее в Тверской области в Конаково двое подростков 13 и 11 лет устроили пожар в жилом доме. В результате погибли три человека.