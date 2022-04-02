Starhit: на концерте Сергея Трофимова погиб зритель

Портал Starhit сообщил, что в ходе концерта Сергея Трофимова в театре Российской Армии в Москве с балкона сорвался зритель. Отмечается, что мужчина потерял равновесие и упал с балкона на 37-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

По информации издания со ссылкой на очевидцев, мужчине, предположительно, стало плохо и он оступился , когда передвигался по балкону зрительного зала. Он не смог удержать равновесие, зацепился за женщину и они вместе упали. Причины произошедшего устанавливаются.

В аэропорту мексиканского города Канкун ранее началась паника после громких хлопков. Изначально сообщалось о стрельбе, так как некоторые пассажиры были уверены, что слышали выстрелы. Позднее местное издание Diario Tiempo Mexico уточнило, что взорвался багажный автомат. Была версия, что в пункте выдачи багажа взорвался рентгеновский аппарат.

Полиция мексиканского Канкуна сообщила о том, что пострадавших нет. Инцидент произошёл в терминале № 3, его частично эвакуировали. Пассажиры в панике покидали здание. Некоторые местные издания также сообщали о том, что это мог быть теракт.