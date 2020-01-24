Хирург-проктолог Алла Лёвушкина скончалась в Рязани на 93-м году жизни.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона. По его данным, Лёвушкина 67 лет проработала в практическом здравоохранении. Свою деятельность она закончила в 2018 году.
Мы искренне скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжёлой утраты, — говорится на сайте ведомства.
За всю свою карьеру Лёвушкина провела более десяти тысяч операций. Свою работу она начала в санавиации, после чего стала хирургом, а затем — проктологом, передаёт
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