https://static.news.ru/photo/422cbf28-3e98-11ea-8976-fa163e074e61_660.jpg Алла Лёвушкина Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Хирург-проктолог Алла Лёвушкина скончалась в Рязани на 93-м году жизни.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона. По его данным, Лёвушкина 67 лет проработала в практическом здравоохранении. Свою деятельность она закончила в 2018 году.

Мы искренне скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжёлой утраты, — говорится на сайте ведомства.

За всю свою карьеру Лёвушкина провела более десяти тысяч операций. Свою работу она начала в санавиации, после чего стала хирургом, а затем — проктологом, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.