Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Дарья Анисович, бывшая студентка доцента СПбГУ Олега Соколова, рассказала о домогательствах с его стороны во время одной из реконструкций. Девушке пришлось общаться с сыщиками в связи с кровавым убийством любовницы и аспирантки Соколова Анастасии Ещенко.

Пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник и полез целоваться. Я с трудом отбилась. Следующей девушке повезло меньше: она в Соколова влюбилась, у них был роман, который закончился избиением, и она...