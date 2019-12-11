Сотрудники правоохранительных органов проверяют станцию Московского центрального диаметра (МЦД) «Волоколамская».
Неизвестный сообщил о «минировании» станции. Спасатели эвакуировали людей. Идёт проверка. Данных о пострадавших пока нет,
Ранее News.ru сообщал, что вторую неделю суды Москвы и Петербурга получают сообщения об угрозе взрыва их зданий. Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала текст угрозы. В нём говорится, что «письма счастья» будут приходить до тех пор, пока руководитель канала «Царьград» Константин Малофеев не отдаст «телефонному террористу» долг в размере 120 биткоинов.
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